Нападающий сборной Бразилии и французского клуба Пари Сен-Жермен Неймар прокомментировал переход Криштиану Роналду из мадридского Реала в туринский Ювентус. По мнению бразильца, португальский футболист сможет изменить итальянский чемпионат.

Нападающий сборной Бразилии и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар прокомментировал переход Криштиану Роналду из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус". По мнению бразильца, португальский футболист сможет изменить итальянский чемпионат."Переход Роналду в "Ювентус" изменит итальянский футбол. Это снова будет тот чемпионат, который я видел в детстве", — приводит слова Неймара "Спорт-экспресс".Также бразилец заявил, что Криштиану Роналду является отличным игроком и даже гением. Кроме того, Неймар поддержал решение Роналду перебраться в итальянский чемпионат.