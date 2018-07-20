В Москве разработали механизм для выявления нелегальной аренды жилья при помощи анализа больших данных (big data), рассказал РБК глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

Чиновник пояснил, что механизм уже протестирован и "в определенный момент" эти данные будут использованы.Столичные власти уже используют систему для аналитики, но чтобы с ее помощью выявлять неплательщиков налогов, следует внести изменения в законодательство.По данным департамента экономической политики и развития Москвы, за девять месяцев 2017 года в городе нелегально сдали в аренду около 27 тысяч квартир. При этом ежегодно в столице в аренду предлагается 200-300 тысяч квартир.