В ходе телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вопрос сирийского урегулирования.

В ходе телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вопрос сирийского урегулирования, передает ТАСС. Основной темой беседы стала ситуация в Сирии.Как сообщили в канцелярии главы правительства, Биньямин Нетаньяху заявил, что продолжит противодействовать иранскому военному присутствию в Сирии. Обвиняя Иран в намерении создать в Сирии враждебный плацдарм с многотысячными воинскими формированиями и современными вооружениями, Израиль регулярно наносит удары по объектам иранского военного присутствия в соседней стране.Премьер Израиля 11 июля встретился с главой российского государства в Москве и охарактеризовал этот контакт как "очень важный".При этом Нетаньяху заявил Путину, что еврейское государство выступает против любого присутствия Ирана в Сирии. В целом же, по его мнению, российско-израильские переговоры дают возможность повысить безопасность и уровень доверия в ближневосточном регионе.17 июля на рабочей встрече с членами Конгресса президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия, США и Израиль запустили активный процесс трехсторонних переговоров, касающихся Сирии и обеспечения безопасности еврейского государства.