Жительница британского города Бристен 43-летняя
Таня Черножуков порезалась, когда делала депиляцию на ногах. В ранку попала
инфекция, из-за которой она лишилась конечности.
Жительница британского города Бристен 43-летняя
Таня Черножуков порезалась, когда делала депиляцию на ногах. В ранку попала
инфекция, из-за которой она лишилась конечности.
На месте
пореза быстро образовался струп шириной 2,5 сантиметра. Но к врачу женщина не
обратилась, решив, что проблема не настолько серьезна.
Однако через
неделю боль в ноге стало настолько сильной, что Тане все же пришлось
отправиться в больницу. Британку госпитализировали на пять дней с язвой, а затем
прописали сильные антибиотики. Но лечение не помогло. Вскоре голень почернела.
Усугубило
ситуацию то, что у женщины нашли диабет, из-за которого рана не заживала. Напротив,
ткани стали отмирать, и из ноги постоянно сочилась жидкость. Из-за этого
пациентке приходилось надевать на конечность пакет, передает Daily Mail.
Медики
боролись за ногу Черножуков полтора года, использовав самые разные методы
терапии: от таблеток до личинкотерапии. При этом способе в рану подсаживают
живых опарышей, чтобы они обгрызали омертвевшие ткани. В конце концов Таня
согласилась на ампутацию ноги, что остановило распространение инфекции.
По словам
женщины, теперь ее жизнь налаживается. Вот только депиляцию она теперь делает
воском.