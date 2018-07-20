Жительница британского города Бристен 43-летняя Таня Черножуков порезалась, когда делала депиляцию на ногах. В ранку попала инфекция, из-за которой она лишилась конечности.

Жительница британского города Бристен 43-летняяТаня Черножуков порезалась, когда делала депиляцию на ногах. В ранку попалаинфекция, из-за которой она лишилась конечности.На местепореза быстро образовался струп шириной 2,5 сантиметра. Но к врачу женщина необратилась, решив, что проблема не настолько серьезна.Однако черезнеделю боль в ноге стало настолько сильной, что Тане все же пришлосьотправиться в больницу. Британку госпитализировали на пять дней с язвой, а затемпрописали сильные антибиотики. Но лечение не помогло. Вскоре голень почернела.Усугубилоситуацию то, что у женщины нашли диабет, из-за которого рана не заживала. Напротив,ткани стали отмирать, и из ноги постоянно сочилась жидкость. Из-за этогопациентке приходилось надевать на конечность пакет, передает Daily Mail.Медикиборолись за ногу Черножуков полтора года, использовав самые разные методытерапии: от таблеток до личинкотерапии. При этом способе в рану подсаживаютживых опарышей, чтобы они обгрызали омертвевшие ткани. В конце концов Танясогласилась на ампутацию ноги, что остановило распространение инфекции.По словамженщины, теперь ее жизнь налаживается. Вот только депиляцию она теперь делаетвоском.