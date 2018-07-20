Кто из нас летом не покупал на улице ягоды, зелень, даже грибы? Лето - жаркая пора для такой торговли.

Кто из нас летом не покупал на улице ягоды, зелень, даже грибы? Лето - жаркая пора для такой торговли.Безопасно ли и законно покупать что-то в стихийных торговых рядах?Протоколы и штрафыВ российских городах регулярно проводят рейды по пресечению незаконной уличной торговли. Например, в Иванове на днях сотрудники городского управления муниципального контроля вместе с правоохранительными органами прошлись по традиционным точкам в районе центрального рынка. Здесь в стихийных торговых рядах незаконно продают плоды садов и огородов. Идёт бойкая торговля свежими огурчиками, зеленью. Здесь можно найти и лесные ягоды - землянику, чернику.Кто-то сбывает то, что вырастил и собрал собственноручно, кто-то занимается перепродажей. Чиновники городской администрации провели разъяснительную работу среди продавцов и вручили им предупредительные письма. А на шестерых нарушителей, которые не в первый раз попадают в поле зрения проверяющих, составили протоколы.Ранее сотрудники администрации города Иванова провели рейд по другим точкам торговли. Это самодельные нехитрые прилавки из коробок или перевёрнутых вёдер на остановках общественного транспорта «Станционная», «Современник» и «ул. Полка Нормандии-Неман».Эти места давно облюбовали садоводы-огородники. И оказалось, что они нарушают сразу две статьи Кодекса об административных правонарушениях. Это торговля в местах, не предназначенных для таких целей, а также самовольная установка некапитальных сооружений - прилавков или павильонов.«Мы составляем протоколы об административных правонарушениях, штрафы за такие нарушения - около 4 тыс. руб. на каждого, - говорит начальник городского управления муниципального контроля Дмитрий Истомин. - С начала сезона есть уже больше 40 протоколов и больше 100 тыс. руб. штрафов».Если рейд проводят городские власти вместе с полицией, то представители правоохранительных органов могут изъять нелегальный товар.Большинство нарушителей - это те, кто продаёт товары с собственного подсобного хозяйства: молоко, зелень, ягоды. Закон для всех одинаков.Торгуйте бесплатноСейчас в разных районах Иванова организовали 14 универсальных ярмарок и одну сельскохозяйственную (на ул. Сарментовой). На шести из них предусмотрели социальные места для людей, выращивающих собственную продукцию, а на четырёх ярмарках можно предлагать свой товар совершенно бесплатно. На торговых площадках работают собственные ветеринарные лаборатории, где все продукты проходят контроль качества.Но вот беда - не все хотят ехать на такие специальные ярмарки.«Я живу в Пустошь Боре, в частном доме, выращиваю зелень, овощи. Одной мне урожая с огорода слишком много. Поэтому я приторговываю, ведь и деньги не лишние - пенсия маленькая, - говорит пенсионерка Нина Иванова (она продаёт петрушку и укроп на ул. Полка Нормандия-Неман). - Мне удобно торговать на остановке возле магазина. А на сельскохозяйственный рынок я полдня ехать буду, за проезд платить! Туда-обратно съезжу, половину заработка отдам. Невыгодно это».КомментарийНачальник управления муниципального контроля администрации города Иванова Дмитрий Истомин:«Ивановцы привыкли покупать летом на улице овощи, ягоды и даже грибы. Но надо помнить, что никто не застрахован от приобретения некачественного товара. В случае с продуктами питания это может угрожать вашему здоровью.При всем этом у горожан всегда есть альтернатива. Существует договоренность с ярмарками о том, что людям, продающим собственноручно выращенную продукцию, торговые места предоставляются бесплатно, в том числе и на территории центрального рынка по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 36».