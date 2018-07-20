Российский миллиардер получил инфаркт, услышав о смерти сбитого им мальчика. Игорь Неклюдов скончался по дороге в больницу.

Российский миллиардер получил инфаркт, услышав о смертисбитого им мальчика. Игорь Неклюдов скончался по дороге в больницу.Страшное известие стало фатальным для Игоря Неклюдова.Миллиардеру пришлось срочно вызывать скорую – однако врачи уже не смогли ничегосделать, констатировав смерть от инфаркта.Инцидент с мальчиком произошел 17 июля в туристическомкомплексе "Заимка Плюснина". Неклюдов ехал на своем автоимобилезадним ходом около детской площадки, когда один из малышей – годовалый мальчик– упал рядом с машиной."Из машины выскочили люди, тут же подошел, по-моему,отец. Ребенок к тому времени уже поднялся сам, я заметил, что у него немногоразбиты колени", – рассказал журналистам очевидец. По его словам, после инцидента приехаласкорая, ребенка повезли на рентген. Неклюдов сам проследил, чтобы мальчикуоказали должную медицинскую помощь.Позже местные издания сообщили, что у малыша диагностировалиперелом основания черепа и другие несовместимые с жизнью травмы, писали осмерти ребенка. Предпринимателю от таких известий стало плохо, он умер подороге в больницу. Затем выяснилось, что бизнесмен не сбивал малыша. Отец ребенкасообщил, что мальчик действительно просто упал около машины и с ним все впорядке.Игорь Неклюдов был председателем совета директоровстроительной компании "Дальрео". Это один из самых крупныхдевелоперов в Хабаровске, работает с августа 1989 года. В управлении компании -несколько крупных бизнес-центров, сеть фитнес-клубов, несколько кинотеатров,туристический комплекс "Заимка", гостиница. Предприниматель былучредителем местной телекомпании "Даль-ТВ" и компании"Дальреострой", передает РИА Новости.