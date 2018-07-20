Российский миллиардер получил инфаркт, услышав о смерти
сбитого им мальчика. Игорь Неклюдов скончался по дороге в больницу.
Российский миллиардер получил инфаркт, услышав о смерти
сбитого им мальчика. Игорь Неклюдов скончался по дороге в больницу.
Страшное известие стало фатальным для Игоря Неклюдова.
Миллиардеру пришлось срочно вызывать скорую – однако врачи уже не смогли ничего
сделать, констатировав смерть от инфаркта.
Инцидент с мальчиком произошел 17 июля в туристическом
комплексе "Заимка Плюснина". Неклюдов ехал на своем автоимобиле
задним ходом около детской площадки, когда один из малышей – годовалый мальчик
– упал рядом с машиной.
"Из машины выскочили люди, тут же подошел, по-моему,
отец. Ребенок к тому времени уже поднялся сам, я заметил, что у него немного
разбиты колени", – рассказал журналистам очевидец. По его словам, после инцидента приехала
скорая, ребенка повезли на рентген. Неклюдов сам проследил, чтобы мальчику
оказали должную медицинскую помощь.
Позже местные издания сообщили, что у малыша диагностировали
перелом основания черепа и другие несовместимые с жизнью травмы, писали о
смерти ребенка. Предпринимателю от таких известий стало плохо, он умер по
дороге в больницу. Затем выяснилось, что бизнесмен не сбивал малыша. Отец ребенка
сообщил, что мальчик действительно просто упал около машины и с ним все в
порядке.
Игорь Неклюдов был председателем совета директоров
строительной компании "Дальрео". Это один из самых крупных
девелоперов в Хабаровске, работает с августа 1989 года. В управлении компании -
несколько крупных бизнес-центров, сеть фитнес-клубов, несколько кинотеатров,
туристический комплекс "Заимка", гостиница. Предприниматель был
учредителем местной телекомпании "Даль-ТВ" и компании
"Дальреострой", передает РИА Новости.