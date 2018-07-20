Компания BMW уже официально представила возрожденное купе 8 серии, а вслед за ним семейство пополнит и версия с открытым верхом. И хотя премьера новинки состоится еще нескоро, немцам не удалось скрыть внешность полностью серийного кабриолета.
<a href="http://33live.ru/novosti/20-07-2018-novyj-kabriolet-bmw-8-serii-pervye-fotografii.html" target="_blank">Новый кабриолет BMW 8 серии: первые фотографии</a> - Компания BMW уже официально представила возрожденное купе 8 серии, а вслед за ним семейство пополнит и версия с открытым верхом. И хотя премьера новинки состоится еще нескоро, немцам не удалось скрыть внешность полностью серийного кабриолета.
[url=http://33live.ru/novosti/20-07-2018-novyj-kabriolet-bmw-8-serii-pervye-fotografii.html]Новый кабриолет BMW 8 серии: первые фотографии[/url] - Компания BMW уже официально представила возрожденное купе 8 серии, а вслед за ним семейство пополнит и версия с открытым верхом. И хотя премьера новинки состоится еще нескоро, немцам не удалось скрыть внешность полностью серийного кабриолета.