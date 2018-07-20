Компания BMW уже официально представила возрожденное купе 8 серии, а вслед за ним семейство пополнит и версия с открытым верхом. И хотя премьера новинки состоится еще нескоро, немцам не удалось скрыть внешность полностью серийного кабриолета.

Компания BMW уже официально представила возрожденное купе 8 серии, а вслед за ним семейство пополнит и версия с открытым верхом. И хотя премьера новинки состоится еще нескоро, немцам не удалось скрыть внешность полностью серийного кабриолета.