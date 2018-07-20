Очевидец резни в немецком автобусе рассказал подробности нападения изданию Luebecker Nachrichten. По его словам, злоумышленник был вооружен кухонным ножом.

Очевидец резни в немецком автобусе рассказал подробности нападения изданию Luebecker Nachrichten. По его словам, злоумышленник был вооружен кухонным ножом. Пытаясь сбежать с места ЧП, мужчина оставил в транспортном средстве дымящийся рюкзак, в котором была найдена горючая жидкость. Пожар был потушен, а преступник – задержан.В результате атаки пострадали 14 человек, двое – тяжело. Одна из жертв получила удар в грудь. Жизни раненых – вне опасности.Инцидент произошел в районе Кюкниц города Любек. Иранец, которому на вид лет 35, напал на пассажиров и водителя, после чего был задержан проезжавшими мимо патрульными. Место ЧП оцеплено, остановлено движение транспорта. Идет проверка, версия теракта не исключается.