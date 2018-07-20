Сотни отдыхающих на Кубани стали свидетелями рождения и распада смерча близ пляжа в Архипо-Осиповке. Спасатели уговаривали собравшихся покинуть берег во избежание травм.

Сотни отдыхающих на Кубани стали свидетелями рождения и распада смерча близ пляжа в Архипо-Осиповке. Спасатели уговаривали собравшихся покинуть берег во избежание травм, но большинство курортников и не подумало уходить — все снимали на видео опасное природное явление.Воронка сформировалась в море около 10 часов утра 20 июля, после чего двинулась в сторону побережья, но застыла на удалении от пляжа, в районе горы Ежик.Запутался в датах уже!) это сегодня, 20.07 #смерч мощно!! #архипка #архипо-осиповкаПубликация от Russia, Krasnodar (@man436man) 20 Июл 2018 в 12:50 PDTСмерч просуществовал около 10 минут, а затем, к удовлетворению туристов, распался.