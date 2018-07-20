Шпионская история с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея
Скрипаля и его дочери Юлии получила развитие. Подозреваемые в покушении сбежали
из Великобритании – об этом стало известно из перехваченной шифровки.
Шпионская история с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея
Скрипаля и его дочери Юлии получила развитие. Подозреваемые в покушении сбежали
из Великобритании – об этом стало известно из "перехваченной шифровки".
Закодированное послание, отправленное после инцидента в
Солсбери, перехватили британские военные на Кипре. Как сообщил неназванный
источник телеканала CNN,
шифровка была адресована "московским кураторам".
Ранее сообщалось, что подозреваемых в покушении на Скрипалей
были вычислены с помощью камер видеонаблюдения в аэропорту и в Солсбери.
Полицейские использовали при этом технологию распознавания лиц, передает НСН.
Позже появились сообщения о
том, что подозреваемые идентифицированы и полиция их уже разыскивает.
Однако министр по вопросам безопасности британского правительства Бен Уоллес
назвал эти новости "дикой спекуляцией".
"Я думаю, что этот материал можно переместить в рубрику
"плохой источник и дикая спекуляция", – написал министр в Twitter.
Тем не менее, британская пресса продолжает сообщать все
новые детали "расследования". В частности, некие источники заявили,
что в покушении участвовали шесть человек,
а возглавляла группу сотрудница российской военной разведки. Посольство России
в Великобритании потребовало, чтобы британские спецслужбы назвали имена
подозреваемых.
Бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте этого года нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Лондон заявил, что их отравили нервно-паралитическим ядом российского производства под названием "Новичок" – его разрабатывали в СССР как боевое вещество.
Никаких доказательств не нашлось, а эксперты отметили явные нестыковки в заявлениях представителей британских властей. В России неоднократно подчеркивали, что Великобритания отказывается от сотрудничества в расследовании.