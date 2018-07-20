Шпионская история с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии получила развитие. Подозреваемые в покушении сбежали из Великобритании – об этом стало известно из перехваченной шифровки.

Шпионская история с отравлением экс-сотрудника ГРУ СергеяСкрипаля и его дочери Юлии получила развитие. Подозреваемые в покушении сбежалииз Великобритании – об этом стало известно из "перехваченной шифровки".Закодированное послание, отправленное после инцидента вСолсбери, перехватили британские военные на Кипре. Как сообщил неназванныйисточник телеканала CNN,шифровка была адресована "московским кураторам".Ранее сообщалось, что подозреваемых в покушении на Скрипалейбыли вычислены с помощью камер видеонаблюдения в аэропорту и в Солсбери.Полицейские использовали при этом технологию распознавания лиц, передает НСН.Позже появились сообщения отом, что подозреваемые идентифицированы и полиция их уже разыскивает.Однако министр по вопросам безопасности британского правительства Бен Уоллесназвал эти новости "дикой спекуляцией"."Я думаю, что этот материал можно переместить в рубрику"плохой источник и дикая спекуляция", – написал министр в Twitter.Тем не менее, британская пресса продолжает сообщать всеновые детали "расследования". В частности, некие источники заявили,что в покушении участвовали шесть человек,а возглавляла группу сотрудница российской военной разведки. Посольство Россиив Великобритании потребовало, чтобы британские спецслужбы назвали именаподозреваемых.Бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте этого года нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Лондон заявил, что их отравили нервно-паралитическим ядом российского производства под названием "Новичок" – его разрабатывали в СССР как боевое вещество.Никаких доказательств не нашлось, а эксперты отметили явные нестыковки в заявлениях представителей британских властей. В России неоднократно подчеркивали, что Великобритания отказывается от сотрудничества в расследовании.