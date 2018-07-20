Все давно привыкли к безупречным глянцевым лицам, а тут такой подарок – звезда, одна из самых желанных женщин для российских мужчин Вера Брежнева показала себя без грима. Такой как есть. И на певицу тут же набросились подписчики.

Все давно привыкли к безупречнымглянцевым лицам, а тут такой подарок – звезда, одна из самых желанных женщиндля российских мужчин Вера Брежнева показала себя без грима. Такой как есть. Ина певицу тут же набросились подписчики.Сейчас практически невозможновстретить девушку без макияжа. Естественный вид шокирует, хотя популярныезарубежные блогеры сейчас активно продвигают тему естественности. Нет ничегокрасивого в прыщах и морщинах, но отрицать их наличие смешно.Разобрать морщинки Веры Брежневой,которые так напугали ее поклонников, по просьбе Dni.Ru согласился пластический хирург АрташесАйрапетян."Вера выглядит на свой возраст ивыглядит очень хорошо, – поделился своими впечатлениями от съемки врач. – Яничего бы ей сейчас не менял. Возможно потому, что считаю ее очень красивой. Верасейчас именно в том возрасте, когда женщина начинает задумываться о серьезнойкоррекции внешности".По мнению эксперта, певицаграмотно ухаживает за собой. "Всем бы так выглядеть без макияжа. Девушки,будьте честны с собой. Вы способны выложить свое фото без макияжа и безфильтров в Инстаграм? Почему-то мне кажется, что нет. Качество фото ужасное,тени акцентируют внимание на морщинках и неровности кожи, усиливая их. Поэтомуи показалось, что она резко состарилась. На самом деле, просто ракурс неудачный", – сказал он.У Веры мягкое лицо, и с возрастоммелкие морщины вокруг глаз стали более заметными. "Она однозначно делаетуходовые процедуры, но ничего радикального. Нос у нее свой. Спинка носаширокая, не тронутая хирургами. Возможно в детстве у нее была травма. Видно,что губы чуть скорректированы. Возможно, это татуаж и гилауронка. Однако,никакие самые дорогие косметические средства не защитят от возрастных изменений,– предупреждает Айрапетян. – Однажды вы смотрите в зеркало и понимаете, чтоморщинки перестали разглаживаться после сна, а кожа стала не такой упругой. Этовсегда происходит в один момент. Кожа становится дряблой, коллагены больше неработают. Проходит полгода, год и человек резко стареет. Скорее всего это времянаступило у Веры. И скоро ей нужно будет задуматься о серьезных процедурах".По словам хирурга, Брежневой в какой-тостепени не повезло: она никогда не сделает блефаропластику, сохранив своюиндивидуальность. "У певицы особое строение лица: присутствует асимметрия глази форма век такая, что ей вообще противопоказана блефаропластика. Эта операция направленана иссечение лишней жировой ткан и кожи в области глаз. А у Веры от природы такоестроение, поэтому ей нужно найти очень хорошего специалиста, который будетзаниматься глазами. В ее случае нависшие тяжелые веки можно убрать толькомикроподтяжками. С возрастом они будут еще больше опускаться", – предупредилон.