Все давно привыкли к безупречным
глянцевым лицам, а тут такой подарок – звезда, одна из самых желанных женщин
для российских мужчин Вера Брежнева показала себя без грима. Такой как есть. И
на певицу тут же набросились подписчики.
Все давно привыкли к безупречным
глянцевым лицам, а тут такой подарок – звезда, одна из самых желанных женщин
для российских мужчин Вера Брежнева показала себя без грима. Такой как есть. И
на певицу тут же набросились подписчики.
Сейчас практически невозможно
встретить девушку без макияжа. Естественный вид шокирует, хотя популярные
зарубежные блогеры сейчас активно продвигают тему естественности. Нет ничего
красивого в прыщах и морщинах, но отрицать их наличие смешно.
Разобрать морщинки Веры Брежневой,
которые так напугали ее поклонников, по просьбе Dni.Ru согласился пластический хирург Арташес
Айрапетян.
"Вера выглядит на свой возраст и
выглядит очень хорошо, – поделился своими впечатлениями от съемки врач. – Я
ничего бы ей сейчас не менял. Возможно потому, что считаю ее очень красивой. Вера
сейчас именно в том возрасте, когда женщина начинает задумываться о серьезной
коррекции внешности".
По мнению эксперта, певица
грамотно ухаживает за собой. "Всем бы так выглядеть без макияжа. Девушки,
будьте честны с собой. Вы способны выложить свое фото без макияжа и без
фильтров в Инстаграм? Почему-то мне кажется, что нет. Качество фото ужасное,
тени акцентируют внимание на морщинках и неровности кожи, усиливая их. Поэтому
и показалось, что она резко состарилась. На самом деле, просто ракурс не
удачный", – сказал он.
У Веры мягкое лицо, и с возрастом
мелкие морщины вокруг глаз стали более заметными. "Она однозначно делает
уходовые процедуры, но ничего радикального. Нос у нее свой. Спинка носа
широкая, не тронутая хирургами. Возможно в детстве у нее была травма. Видно,
что губы чуть скорректированы. Возможно, это татуаж и гилауронка. Однако,
никакие самые дорогие косметические средства не защитят от возрастных изменений,
– предупреждает Айрапетян. – Однажды вы смотрите в зеркало и понимаете, что
морщинки перестали разглаживаться после сна, а кожа стала не такой упругой. Это
всегда происходит в один момент. Кожа становится дряблой, коллагены больше не
работают. Проходит полгода, год и человек резко стареет. Скорее всего это время
наступило у Веры. И скоро ей нужно будет задуматься о серьезных процедурах".
По словам хирурга, Брежневой в какой-то
степени не повезло: она никогда не сделает блефаропластику, сохранив свою
индивидуальность. "У певицы особое строение лица: присутствует асимметрия глаз
и форма век такая, что ей вообще противопоказана блефаропластика. Эта операция направлена
на иссечение лишней жировой ткан и кожи в области глаз. А у Веры от природы такое
строение, поэтому ей нужно найти очень хорошего специалиста, который будет
заниматься глазами. В ее случае нависшие тяжелые веки можно убрать только
микроподтяжками. С возрастом они будут еще больше опускаться", – предупредил
он.