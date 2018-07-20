Казахские полицейские доставили на место убийства фигуриста Дениса Тена подозреваемого в этом преступлении Нуралы Киясова, задержанного в пятницу утром.

Казахские полицейские доставили на место убийства фигуриста Дениса Тена подозреваемого в этом преступлении Нуралы Киясова, задержанного в ночь на пятницу.На обнародованных кадрах видно, как следователи допрашивают молодого человека в наручниках, который старательно прячет свое лицо. Судя по жестам рук, Киясов рассказывает правоохранителям, как он вместе с подельником отбивался от вышедшего из ресторана спортсмена и как был нанесен удар ножом, пришедшийся в бедренную артерию 25-летнего фигуриста.Тен — бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи — скончался на операционном столе в одной из больниц Алма-Аты около шести часов вечера в четверг (15:00 по Москве). За три часа до этого он вышел из ресторана на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой и заметил двух молодых людей, которые снимали зеркала с его Lexus GX460. В ходе стычки с воришками спортсмен получил удар ножом и до приезда врачей потерял порядка трех литров крови.Киясова задержали ранним утром в пятницу, выйти на след его подельника — 24-летнего уроженца Кызылординской области Армана Кудайбергенова — пока не удалось.Стоимость украденных зеркал, по данным Tengrinews.kz, составляет 125,2 тысячи тенге (около 23 тысяч рублей), однако максимальная сумма, которую за них могли получить воры, едва ли превысила бы 60 тысяч тенге (около 11,5 тысячи рублей).На месте убийства появилась стена памяти Дениса Тена: здесь установлен портрет "гордости Казахстана", как нередко называли фигуриста, к которому жители города несут цветы, фотографии и свечи.