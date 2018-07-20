Ученые Швейцарского института тропиков и общественного здравоохранения доказали, что гаджеты пагубно влияют на мозг подрастающего поколения. Виною тому – электромагнитные волны.

Ученые Швейцарского института тропиков и общественногоздравоохранения доказали, что гаджеты пагубно влияют на мозг подрастающегопоколения. Виною тому – электромагнитные волны.В исследовании участвовали около 700 подростковот 12 до 17 лет. Специалисты собирались определить, как электромагнитные полярадиочастотного диапазона (ЭМП РЧ) воздействуют на память.Оказалось, что негативные последствия такоговлияния ярко проявлялись у респондентов, которые, разговаривая по мобильномутелефону, держат его у правого уха. По мнению ученых, в этом случае страдаетправое полушарие мозга, отвечающее за образную память, передает EurekAlert.org. Всвязи с этим исследователи советуют использовать во время разговора наушникиили колонки.Также было установлено, что отправкаsms-сообщений, электронные игры или использование интернета не оказывают негативноговоздействия на память. Это объясняется тем, что они сопровождаютсянезначительным воздействием электромагнитного излучения на мозг.Ранее корейские ученые пришли к выводу, что дети, проводящие заэкраном смартфона от трех часов и больше чаще, чем их менее подверженныевлиянию современных гаджетов сверстники, страдают от синдрома сухого глаза(ССГ). Чтобы симптомы ССГ исчезли, детям пришлось не пользоваться смартфонами втечение месяца.