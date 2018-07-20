В отношении мужчины, который, не являясь сотрудником органов внутренних дел, находился в форменной одежде сотрудника правоохранительных органов, составлен протокол об административном правонарушении...

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Якиманка задержали мужчину за неправомерное ношение форменной одежды правоохранительных органов», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступила информация о том, что в одном из парков столицы неизвестный в форме полицейского обращается с вопросами к гражданам, а их реакция фиксируется на видео.Сотрудники полиции на Крымском валу задержали указанного гражданина. Им оказался 33-летний приезжий, который, не являясь сотрудником органов внутренних дел, находился в форменной одежде сотрудника правоохранительных органов. Со слов задержанного, он записывал видеорозыгрыш для одной из своих социальных сетей, взяв напрокат форму по объявлению в Интернете.В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным ст.17.12 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов».Дело об административном правонарушении направлено в Замоскворецкий районный суд.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61