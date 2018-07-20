С июля 2018 года стартовало первенство России среди команд профессиональной футбольной лиги второго дивизиона зоны «Запад» и Кубка России по футболу.

С июля 2018 года стартовало первенство России среди команд профессиональной футбольной лиги второго дивизиона зоны «Запад» и Кубка России по футболу с участием ФК «Торпедо» (г. Владимир) и ФК «Муром» (г. Муром).В целях недопущения нарушений правопорядка полицией региона принимаются меры по обеспечению общественного порядка и безопасности болельщиков и участников футбольных матчей.УМВД России по Владимирской области предупреждает граждан о недопустимости нарушения общественного порядка в период проведения соревнований.Напоминаем, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2013 года «Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» зрителям запрещается:а) находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;б) осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории;в) бросать предметы в направлении других зрителей, участников официальных спортивных соревнований и иных лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории;г) оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершать иные действия, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию либо направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии;д) скрывать свои лица, в том числе использовать маски, за исключением случаев, специально установленных организатором официального спортивного соревнования, а также средства маскировки и иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности;е) нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения интимных частей тела во время нахождения в местах проведения официальных спортивных соревнований;ж) проникать в место проведения официального спортивного соревнования или на территорию, к нему прилегающую, и в зоны, не обозначенные во входном билете или в документе, его заменяющем (технические помещения, зоны для почетных гостей, места, предназначенные для размещения представителей средств массовой информации), доступ в которые ограничен организатором официального спортивного соревнования и (или) собственником (пользователем) объекта спорта;з) находиться во время проведения официального спортивного соревнования на лестницах, создавать помехи движению в зонах мест проведения официальных спортивных соревнований, предназначенных для эвакуации, в том числе в проходах, выходах и входах (основных и запасных);и) наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения, расположенные в местах проведения официальных спортивных соревнований, а также размещать возле них посторонние предметы без соответствующего разрешения организаторов официального спортивного соревнования или собственников (пользователей) объектов спорта;к) проходить в место проведения официального спортивного соревнования с животными и птицами, за исключением собак-проводников в намордниках;л) проводить публичные мероприятия, не предусмотренные положением (регламентом) проведения официального спортивного соревнования;м) проносить в место проведения официального спортивного соревнования и использовать:оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные материалы;огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов;иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению, воспламенению;устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ (пневмохлопушки);красящие вещества;духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы), за исключением горнов и дудок;алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы;прохладительные напитки в стеклянной или жестяной таре, а также в пластиковой таре объемом более 0,5 литра;пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций;технические средства, способные помешать проведению официального спортивного соревнования или его участникам (лазерные устройства, фонари), радиостанции, средства звукоусиления (кроме средств поддержки, указанных в приложении к настоящим Правилам);громоздкие предметы, мешающие другим зрителям, кроме случаев, когда пронос таких предметов согласован с организатором официального спортивного соревнования;н) осуществлять незаконную торговлю (включая торговлю входными билетами или документами, их заменяющими), распространять любым способом продукцию политического, религиозного и расистского характера (включая плакаты, листовки, буклеты).Просим граждан обратить внимание, что случае идентификации физического лица (в том числе посредством систем видеонаблюдения), в отношении которого вступило в законную силу постановление суда об административном запрете на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований, организатор официального спортивного соревнования и (или) контролеры-распорядители имеют право отказать указанному лицу во входе или удалить его из места проведения официального спортивного соревнования, аннулировав входной билет или документ, его заменяющий, без возмещения его стоимости. Организатор официального спортивного соревнования и (или) контролеры-распорядители обязаны объяснить указанному лицу причину отказа во входе или удалении из места проведения официального спортивного соревнования и передать указанное лицо представителям территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, ответственным за обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении официального спортивного соревнования.Также следует помнить, что средства поддержки, пронос которых в места проведения официальных спортивных соревнований не требует предварительного согласования с организатором официального спортивного соревнования, должны соответствовать следующим требованиям:а) не содержать надписей политического, экстремистского, провокационного или рекламного характера, оскорблений, ненормативную лексику или непристойные изображения;б) не содержать нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций, а также атрибутику или символику, сходную с ними до степени смешения;в) не иметь целью оскорбление чести и достоинства участников, зрителей и (или) организаторов официального спортивного соревнования;г) для баннеров и флагов - не превышать размеров 2 метра1,5 метра, в том числе на пустотельных древках, не превышающих 1,5 метра в длину и 2,5 сантиметра в диаметре;д) не являться предметами, использование и (или) хранение которых не допускается законодательством Российской Федерации;е) иметь перевод на русский язык содержащихся в средствах поддержки слов и (или) выражений на государственных языках республик Российской Федерации и (или) иностранных языках, который заверяется в нотариальном порядке либо организатором официального спортивного соревнования и представляется зрителем уполномоченному лицу при входе в место проведения официального спортивного соревнования.Лица, не соблюдающие указанные требования или отказывающиеся от их соблюдения, не допускаются в места проведения официальных спортивных соревнований, могут быть из них удалены или привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.Зрители при проведении официальных спортивных соревнований обязаны:а) предъявлять контролерам-распорядителям входной билет, а также в случаях, установленных решением Правительства Российской Федерации, документ, удостоверяющий личность, при входе в место проведения официальных спортивных соревнований, занимать индивидуальное зрительское место, указанное во входном билете или документе, его заменяющем, кроме случаев, когда билет или документ, его заменяющий, не гарантируют занятие индивидуального зрительского места;б) при проезде к месту проведения официального спортивного соревнования и (или) на прилегающую к нему территорию на личном автотранспорте предъявлять контролерам-распорядителям пропуск на автотранспорт, выдаваемый организатором официального спортивного соревнования или собственником (пользователем) объекта спорта;в) при проходе или проезде к месту проведения официального спортивного соревнования и (или) на прилегающую к нему территорию проходить личный осмотр и предоставлять для осмотра личные вещи;г) сдавать в камеру хранения громоздкие предметы, кроме случаев, когда пронос громоздких предметов в место проведения официального спортивного соревнования согласован с организатором официального спортивного соревнования;д) во время нахождения в месте проведения официального спортивного соревнования соблюдать общественный порядок и требования, установленные настоящими Правилами;е) вести себя уважительно по отношению к другим зрителям, организаторам и участникам официальных спортивных соревнований, собственникам (пользователям) объектов спорта и лицам, обеспечивающим охрану общественного порядка и общественную безопасность в местах проведения официальных спортивных соревнований;ж) незамедлительно сообщать контролерам-распорядителям и иным лицам, обеспечивающим общественный порядок и общественную безопасность при проведении официального спортивного соревнования, о случаях обнаружения подозрительных предметов, нарушения общественного порядка, возникновения задымления или пожара, необходимости оказания медицинской помощи лицам, находящимся в местах проведения официальных спортивных соревнований;з) не причинять имущественный вред другим зрителям, организаторам и участникам официальных спортивных соревнований, собственникам (пользователям) объектов спорта и лицам, обеспечивающим охрану общественного порядка и общественную безопасность при проведении официальных спортивных соревнований, бережно относиться к имуществу объекта спорта, а также соблюдать чистоту;и) выполнять законные требования представителей организатора официального спортивного соревнования, собственника (пользователя) объекта спорта, контролеров-распорядителей и иных лиц, обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасность при проведении официальных спортивных соревнований;к) при получении информации об эвакуации из места проведения официального спортивного соревнования действовать согласно инструкциям (указаниям) лиц, обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасность при проведении официальных спортивных соревнований, в соответствии с правилами пожарной безопасности и утвержденному плану эвакуации, сохраняя спокойствие и не создавая паники.К лицам, нарушившим правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, применяются нормы административного законодательства.