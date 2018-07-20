В Пермском крае возбудили второе уголовное дело после смерти 14-летней девочки в Краснокамске. Ранее сообщалось, что она умерла, предположительно, от истощения, поскольку почти ничего не ела. Первое дело заведено по статье Причинение смерти по неосторожности, второе - по статье Халатность.

Следователи Пермского края возбудили второе уголовное дело после смерти 14-летней девочки в Краснокамске. Ранее сообщалось, что она умерла, предположительно, от истощения, поскольку почти ничего не ела.По предварительной информации, которая стала доступна СМИ, мать кормила ее два раза в неделю, потому что считала голодание профилактикой всех заболеваний.Сама она говорит, что дочь не ела, потому что ее дразнили "жирной". Тем временем, учителя, одноклассники, их родители и соцработник видели, что девочка с весны сильно похудела, но семья не считалась неблагополучной, поэтому особой тревоги по этому поводу не забили.Ранее краевое управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", 20 июля завели еще одно – по статье УК "Халатность"."Следствие полагает, что должностные лица органов и учреждений системы профилактики ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности, своевременно не выявили обстоятельства, свидетельствующие о необходимости изъятия у матери несовершеннолетней в целях обеспечения безопасности её жизни и здоровья, что привело к смерти 14-летней девочки в городе Краснокамске", — говорится в сообщении на сайте управления СК РФ по Пермскому краю.Теперь следователям предстоит установить причинно-следственную связь между бездействием должностных лиц системы органов профилактики по проведению социальной реабилитации и оказанию помощи семье и произошедшими трагическими последствиями.Кроме того, проводится судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти несовершеннолетней и устанавливаются лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности по двум уголовным делам.