В Казахстане по горячим следам задержаны предполагаемые убийцы известного фигуриста Дениса Тена. Пятикратный чемпион республики и бронзовый призер Сочинской Олимпиады погиб накануне в Алма-Ате в результате нападения грабителей.

В Казахстане по горячим следам задержаны предполагаемые убийцы известного фигуриста Дениса Тена. Пятикратный чемпион республики и бронзовый призер Сочинской Олимпиады погиб накануне в Алма-Ате в результате нападения грабителей. В посольстве Казахстана в Москве открыта книга соболезнований. Слова сочувствия и поддержки звучат и в других странах.Для Казахстана он был больше, чем чемпион. Скромный, но яркий и успешный, в свои 25 лет он стал символом нового поколения.За несколько часов до трагедии Денис Тен зашел в ресторан к своему другу.Талантливый спортсмен стал жертвой вооруженных грабителей, которые начали скручивать зеркала с его автомобиля. Денис пытался помешать, получил несколько ножевых ранений. Он потерял три литра крови и скончался уже в больнице.Подозреваемый в убийстве фигуриста был задержан через сутки. Нурлы Киасов уже принял участие в следственных мероприятиях на месте убийства. Личность его сообщника также установлена — это Арман Кудайбергенов, он тоже задержан.Убийство Дениса Тена стало шоком для всех. Его называли гением: первую победу он завоевал в 12 лет, был многократным призером чемпионатов мира. Главным успехом Тена стала бронзовая медаль на Олимпийских играх в Сочи.В родном Казахстане Денис Тен ставил грандиозные ледовые шоу. Казалось, впереди — блестящая творческая жизнь."Я по-настоящему свободен, впереди — неизвестность, это реально золотой период в моей жизни", — заявил спортсмен в одном из своих последних интервью.Цветы, свечи, портреты Дениса — стихийные мемориалы появляются по всей стране. Эта смерть стала для Казахстана национальной трагедией. Панихида по Денису Тену пройдет завтра, 21 июля, в Алма-Ате.