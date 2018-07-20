В Нью-Йорке произошла коммунальная авария: взорвалась труба отопления. Из-за рвущихся наружу сотен кубометров раскаленного пара пожарные перекрыли несколько улиц на Манхэттене. Пять человек получили легкие ранения.

В Нью-Йорке на острове Манхеттен вчера, 19 июля, произошла коммунальная авария — прорвало трубу отопления. Рвущийся наружу пар заполонил улицы города и вынудил пожарных перекрыть несколько улиц.Пострадали пять человек, однако от госпитализации они отказались. В настоящее время подача пара в разорванную трубу прекращена, и последствия аварии устраняются.Паровое отопление в Нью-Йорке существует больше ста тридцати лет, представляет собой громоздкую, шумную архаичную систему, а ее инфраструктура значительно устарела. Трубу на Манхеттене прорывает уже не первый раз: в 2007 году уже была подобная авария, и тогда погиб человек.Мэр города Билл Де Блазио сообщил прессе, что в настоящее время угрозы здоровью населения нет, хотя разорванная труба, проложенная до 1970 года, содержала составе своей обмотки канцерогенный минерал — асбест. По словам градоначальника, воздух быстро прояснился, и концентрация ядовитого вещества не является опасной.