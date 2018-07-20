Премьер-министр Синдзо Абэ принес извинения народу Японии за подорванное доверие к нему и его правительству в связи с чередой скандалов с его участием.

Премьер-министр Синдзо Абэ принес извинения народу Японии за подорванное доверие к нему и его правительству в связи с чередой скандалов с его участием.Абэ извинился перед своим народом во время пресс-конференции по окончании сессии национального парламента, сообщает ТАСС. Он пообещал не допускать в будущем повторения скандалов, где было бы замешано его правительство, как это происходило в последние годы.Ранее нижняя палата японского парламента отклонила вотум недоверия правительству Абэ, который внесли шесть оппозиционных партий. Резолюция была подготовлена в связи с недовольством действиями нынешнего премьера и его кабинета министров в рамках двух громких скандалов. По словам генерального секретаря одной из оппозиционных партий Фукуямы Тэцуро, нынешнее правительство не заслуживает доверия, потому что не раскрывает правду.Вокруг администрации Абэ последние два года не утихают скандалы. Один из них связан с министерством финансов, которое призналось в фальсификации документов о продаже государственной земли организации "Moritomo Gakuen" – в этом деле фигурировало имя жены главы правительства Акиэ Абэ. Другой скандал связан с открытием ветеринарного училища организацией Kake Gakuen: в помощи этому проекту и его реализации обвинили Синдзо Абэ.