Министерство финансов России создает новый департамент, который займется противодействием санкциям. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Министерство финансов России создает новый департамент, который займется противодействием санкциям. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.Согласно этому документу, у Минфина появятся новые функции: например, министерство будет координировать с другими структурами разработку и внедрение мер, которые должны снизить негативный эффект от санкций. Кроме того, ведомство получило право вести переговоры с другими государствами, если это касается вопросов ограничений, введенных против России.Напомним, пакет антироссийских санкций был введен в марте 2014 года. К ограничениям присоединились, например, США, страны Европы, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония.