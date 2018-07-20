Между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель состоялись телефонные переговоры. Стороны обсудили некоторые международные и региональные проблемы.

Между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель состоялись телефонные переговоры. Стороны обсудили некоторые международные и региональные проблемы, сообщили в пресс-службе Кремля.Между тем ранее Ангела Меркель, выступая на традиционной встрече с аккредитованными в Берлине журналистами, обвинила Россию в ведении гибридной войны."Очевидно, что для России нормальным является ведение так называемой гибридной войны, под которой можно понимать дезинформацию", — указала она, передает ТАСС.