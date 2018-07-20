× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/20-07-2018-putin-razreshil-nakazyvat-neftyanikov-za-podorozhanie-benzina-na-azs.html" target="_blank">Путин разрешил наказывать нефтяников за подорожание бензина на АЗС</a> - Президент подписал закон, который позволяет правительству повышать пошлины на вывоз нефтепродуктов до 90%. Предполагается, что эта мера заставит производителей переориентироваться на внутренний рынок.