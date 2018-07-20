Президент Владимир Путин впервые прокомментировал реформу о повышении пенсионного возраста. По словам российского лидера, ему не нравится нововведение, как и большинству граждан страны.

Президент Владимир Путин впервые прокомментировал реформу о повышении пенсионного возраста. По словам российского лидера, ему не нравится нововведение, как и большинству граждан страны.Путин назвал вопрос о повышении пенсионного возраста "чувствительным". Президент добавил, что ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы ему не нравится, однако "нужно думать о перспективе".Российский лидер убежден, что при введении поправок в пенсионное законодательство правительству необходимо опираться на экономические оценки. Путин подчеркнул, что окончательного решения по реформе на данный момент нет, а ее параметры будут определены после дискуссии, передает .Кроме того, российский президент обратился к текущей статистике, согласно которой на пять пенсионеров в стране приходится шесть работающих. "Если этот баланс ухудшится, то пенсионная система может лопнуть", – объяснил он. По словам Путина, проигнорировав проблемы в пенсионной системе, власть "надует" граждан.Напомним, что нововведения предусматривают постепенное повышение возраста выхода на заслуженный отдых до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Законопроект предлагается приводить в действие поэтапно с 2019 года.Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал об основных целях пенсионной реформы. По его словам, в ближайшей перспективе жизнь россиян, вышедших на заслуженный отдых, станет гораздо достойнее.