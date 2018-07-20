Полицейские Алматы в ночь на 20 июля задержали мужчину, который подозревается в убийстве 25-летнего фигуриста и олимпийского призера Дениса Тена. 24-летний Нуралы Киясов уже сознался в преступлении.

Полицейские Алматы вночь на 20 июля задержали мужчину, который подозревается в убийстве 25-летнего фигуристаи олимпийского призера Дениса Тена. 24-летний Нуралы Киясовуже сознался в преступлении.По словам городскогопрокурора Берика Жуйриктаева, злоумышленник помещен в изолятор временногосодержания. Сейчас правоохранители ищут подельника Киясова. Его личность ужеустановлена.По данным полиции, за совершение убийства разыскивается КудайбергеновАрман Бурибаевич, 1994 года рождения, уроженец Кызылординской области, передаетпортал Известно,что он худощави имеет рост 165-170 сантиметров. Был одет в черную футболку, серые джинсы ичерную обувь.Материал дополняется