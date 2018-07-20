Полицейские Алматы в
ночь на 20 июля задержали мужчину, который подозревается в убийстве 25-летнего фигуриста
и олимпийского призера Дениса Тена. 24-летний Нуралы Киясов
уже сознался в преступлении.
Полицейские Алматы в
ночь на 20 июля задержали мужчину, который подозревается в убийстве 25-летнего фигуриста
и олимпийского призера Дениса Тена. 24-летний Нуралы Киясов
уже сознался в преступлении.
По словам городского
прокурора Берика Жуйриктаева, злоумышленник помещен в изолятор временного
содержания. Сейчас правоохранители ищут подельника Киясова. Его личность уже
установлена.
По данным полиции, за совершение убийства разыскивается Кудайбергенов
Арман Бурибаевич, 1994 года рождения, уроженец Кызылординской области, передает
портал Известно,
что он худощав
и имеет рост 165-170 сантиметров. Был одет в черную футболку, серые джинсы и
черную обувь.
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