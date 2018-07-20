Мадридский Реал согласился заплатить лондонскому Челси 190 миллионов евро за бельгийского полузащитника Эдена Азара. Известно, что представители обоих клубов уже договорились между собой о совершении этой сделки.

Мадридский "Реал" согласился заплатить лондонскому "Челси" 190 миллионов евро за бельгийского полузащитника Эдена Азара. Известно, что представители обоих клубов уже договорились между собой о совершении этой сделки. Об этом сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Le10Sport.Ранее клубы не смогли договориться о трансфере после того, как руководители "Королевского клуба" сделали предложение лондонцам в размере 135 миллионов евро. Впрочем, англичане не стали рассматривать это предложение, заявив, что не продадут бельгийца дешевле, чем за 150 миллионов евро.Отметим, что согласно данным интернет-портала Transfermarkt стоимость Азара оценивается в 120 миллионов евро. Напомним, что Азар на минувшем чемпионате мира в составе сборной Бельгии стал бронзовым призером турнира.