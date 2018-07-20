Мадридский Реал после ухода Криштиану Роналду в туринский Ювентус ведет активную работу на трансферном рынке. Президент клуба Флорентино Перес заявил, что сливочные собираются серьезно укрепить состав. Одной из главных целей для Реала является бельгиец Эден Азар.

Мадридский "Реал" после ухода Криштиану Роналду в туринский "Ювентус" ведет активную работу на трансферном рынке. Президент клуба Флорентино Перес заявил, что "сливочные" собираются серьезно укрепить состав. Одной из главных целей для "Реала" является бельгиец Эден Азар.По информации издания Le10sport, руководство мадридского клуба готово заплатить "Челси" за полузащитника 135 миллионов евро. Однако англичан не устраивает эта сумма. Они просят не меньше 150 миллионов.Ранее свой интерес к Азару проявила "Барселона". Она готова была включить в сделку с лондонцами французского форварда Усмана Дембеле.