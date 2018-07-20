Избирательный штаб кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина обучит 9 тысяч волонтеров правилам поквартирного обхода избирателей, сообщил на брифинге в пятницу глава штаба, главный редактор Независимой газеты Константин Ремчуков.

Избирательный штаб кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина обучит 9 тысяч волонтеров правилам поквартирного обхода избирателей, сообщил на брифинге в пятницу глава штаба, главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков."В какой фазе находится наша избирательная кампания сейчас? У нас идет интенсивное обучение волонтеров. Мы приняли решение, что главной формой нашей агитационной избирательной кампании будет движение от двери к двери (поквартирный обход), от человека к человеку. Потому что это не какие-то общие призывы, а конкретный разговор с человеком с объяснением, почему мы хотим, чтобы он проголосовал за Сергея Собянина. Мы считаем, что это эффективная форма ведения агитационной работы", — сказал Ремчуков.Он отметил, что для обучения волонтеров подготовлены методические указания и рекомендации, а также данные о Москве и ее изменениях за последние несколько лет. К созданию материалов были причастны соответствующие эксперты."Мы подготовили ряд методических указаний и рекомендаций по цифрам, по фактам, по достижениям города, по проблемам, которые были в Москве в предыдущие годы так, чтобы волонтер реально обладал фактурой: что произошло за последние несколько лет.", — подчеркнул глава штаба.Он также сообщил, что агитация за Сергея Собянина начнётся со следующей недели, а поквартирный обход в августе."С учётом квалификации и опыта на волонтёров будут возложены разные миссии", — добавил Ремчуков.На вопрос о том, как не испугать москвичей приходом волонтеров в квартиры, К.Ремчуков ответил, что у волонтеров избирательного штаба С.Собянина будут отличительные знаки, которые на следующей неделе планируют продемонстрировать общественности."Мы хотим, чтобы были какие-то опознавательные знаки у волонтеров, может быть бейдж, форма, чтобы люди знали, что это "не левые" люди. Я думаю, что на следующей неделе мы покажем лицо этого волонтера, которого по внешним признакам можно будет идентифицировать", — сказал Ремчуков.Сергей Собянин является одним из четырех кандидатов на пост мэра Москвы. Он участвует в выборах как самовыдвиженец. Программа кандидата будем сформирована на основе наказов и пожеланий москвичей.Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября 2018 года в единый день голосования. Срок полномочий избранного мэра Москвы — 5 лет.