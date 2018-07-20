Программа реновации не оказывает влияния на городской рынок жилья, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Все, что строится городом, идет на переселение жильцов пятиэтажек, и дополнительные объемы жилья на рынок не поступают, пояснил он.Хуснуллин добавил, что у девелоперов сейчас – огромный объем разрешений на строительство жилья, а планы и программы возведения новых домов у компаний расписаны на годы вперед.В ближайшие 5 лет в Москве планируется ввести в эксплуатацию около 51 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых более 20 миллионов придутся на жилье, напомнил Хуснуллин, отметив, что такой объем позволит сохранить высокий уровень предложения квартир.