Полиция подтвердила задержание мужчины, напавшего с кухонным ножом на людей в переполненном автобусе в немецком Любеке. Его скрутили сами пассажиры, а затем передали стражам правопорядка.

Полиция подтвердила задержание мужчины, напавшего с кухонным ножом на пассажиров и водителя переполненного автобуса в немецком Любеке. По предварительным данным, это гражданин Германии иранского происхождения, ему около 35 лет. Пытаясь скрыться, он поджег рюкзак, в котором была горючая смесь. Мотивы обвиняемого неизвестны.Издание Luebecker Nachrichten уточняет, что преступника задержали сами пассажиры, а затем передали стражам правопорядка. Полиция опрашивает 30 свидетелей нападения.По уточненным данным, были ранены не 14, а 8 человек, один из которых — тяжело. Их жизням ничто не угрожает. Главный прокурор города Улла Хингст не исключает версию о теракте. Из-за нападения под угрозой оказалось проведение фестиваля яхт.