В немецком автобусе мужчина напал на пассажиров и водителя, ранены 14 человек, двое – тяжело. Инцидент произошел в Любеке во время остановки транспортного средства.

В немецком автобусе мужчина напал на пассажиров и водителя, ранены 14 человек, двое – тяжело. Инцидент произошел в Любеке во время остановки транспортного средства. Нападавший схвачен проезжавшими мимо полицейскими.Как рассказал очевидец ЧП изданию Luebecker Nachrichten, пассажиры в панике пытались покинуть место резни и кричали.По предварительным данным, на людей в автобусе напал иранец лет 35. Вероятно, у него был нож.