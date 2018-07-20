Внучка певицы Софии Ротару – София проводит летние каникулы во
Франции. Девушка наслаждается прекрасными видами и не отказывает себе в
изысканных блюдах.
Внучка певицы Софии Ротару – София проводит летние каникулы во
Франции. Девушка наслаждается прекрасными видами и не отказывает себе в
изысканных блюдах.
София с удовольствием делится в Сети выразительными снимками.
Она похвасталась подписчикам, какой замечательный вид открывается из окна ее
номера.
Каждое утро внучка звезды выходит на террасу и
любуется лазурными водами и золотым песком. Сидя за столиком, она вкушает
изысканные блюда и наблюдает, как просыпается природа вокруг.
Подписчики микроблога Софии восхитились красотой девушки.
Они восторженно смотрели на ее фото и осыпали комплиментами в комментариях. "Красавица 😻 как девушка с картины великого художника 🙏🏻 не отвести глаз!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сонечка – нежная,
деликатная, интеллигентная и невероятно красивая )))!!!была такой же принцессой
с самого рождения!!!", "Бесподобна😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍", "Безумно
красивая😍❤️", – писали фолловеры.
Добавим, что несколько лет назад внучка Ротару победила в
номинации "Лучшая модель" на церемонии Mercedes-Benz Kiev Fashion Prize в
Киеве. Однако девушка еще точно не определилась будет ли строить карьеру манекенщицы, она не исключает, что
пойдет по стопам звездной родственницы и запоет.
Напомним, что у знаменитой исполнительницы Софии Ротару двое
внуков. Анатолий – 24 года и София – 17 лет. Их певице подарил сын Руслан и
невестка Светлана.
Внук звезды – Анатолий в свое время окончил британский
Lancing College, но в бизнес не ударился, а отправился учиться на отделение
fashion-фотографии лондонского Центрального колледжа искусства и дизайна имени
Святого Мартина, сообщает.