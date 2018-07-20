Внучка певицы Софии Ротару – София проводит летние каникулы во Франции. Девушка наслаждается прекрасными видами и не отказывает себе в изысканных блюдах.

Внучка певицы Софии Ротару – София проводит летние каникулы воФранции. Девушка наслаждается прекрасными видами и не отказывает себе визысканных блюдах.София с удовольствием делится в Сети выразительными снимками.Она похвасталась подписчикам, какой замечательный вид открывается из окна ееномера.Каждое утро внучка звезды выходит на террасу илюбуется лазурными водами и золотым песком. Сидя за столиком, она вкушаетизысканные блюда и наблюдает, как просыпается природа вокруг.Подписчики микроблога Софии восхитились красотой девушки.Они восторженно смотрели на ее фото и осыпали комплиментами в комментариях. "Красавица 😻 как девушка с картины великого художника 🙏🏻 не отвести глаз!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сонечка – нежная,деликатная, интеллигентная и невероятно красивая )))!!!была такой же принцессойс самого рождения!!!", "Бесподобна😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍", "Безумнокрасивая😍❤️", – писали фолловеры.Добавим, что несколько лет назад внучка Ротару победила вноминации "Лучшая модель" на церемонии Mercedes-Benz Kiev Fashion Prize вКиеве. Однако девушка еще точно не определилась будет ли строить карьеру манекенщицы, она не исключает, чтопойдет по стопам звездной родственницы и запоет.Напомним, что у знаменитой исполнительницы Софии Ротару двоевнуков. Анатолий – 24 года и София – 17 лет. Их певице подарил сын Руслан иневестка Светлана.Внук звезды – Анатолий в свое время окончил британскийLancing College, но в бизнес не ударился, а отправился учиться на отделениеfashion-фотографии лондонского Центрального колледжа искусства и дизайна имениСвятого Мартина, сообщает.