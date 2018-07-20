Владимир Путин выступил с предложением актуализировать действующие правила визового режима РФ. Он считает, что нужно учесть опыт использования паспортов болельщиков на прошедшем мундиале, которые позволяли иностранным гражданам въезжать в Россию без оформления визы.

Владимир Путин выступил с предложением актуализировать действующие правила визового режима РФ. Он считает, что нужно учесть опыт использования паспортов болельщиков на прошедшем мундиале, которые позволяли иностранным гражданам въезжать в Россию без оформления визы.Такое заявление президент РФ сделал во время совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018" в Калининграде, сообщает ТАСС.Владимир Путин поручил проанализировать все принятые в рамках чемпионата мира нормативные акты на предмет возможности их закрепления в законодательстве России. По его мнению, действующий визовый режим нуждается в обновлении и снятии барьеров, чтобы создать комфортные условия для зарубежных гостей."Наш российский опыт намерены перенять многие страны и международные организации, при этом мы сами должны его, безусловно, развивать", — говорит президент.Путин также акцентировал внимание на теме паспортов болельщика. Директор ФСБ Александр Бортников сообщил в своем докладе, что специалисты в области безопасности проявили к практике их применения большой интерес.Путин подчеркивает, что чемпионат мира развеял существовавшие стереотипы о России и поднял волну "неподдельного интереса" к стране. Это – "нематериальное наследие" прошедшего мундиаля. Россия должна стать примером открытости и идти навстречу желанию болельщиков посетить нашу страну вновь, чтобы продолжить знакомство с нашей культурой.Ранее было принято решение о продлении безвизового режима для владельцев паспортов болельщиков (или по-другому Fan ID) до 1 января 2019 года.