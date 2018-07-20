Российский прыгун в длину Василий Копейкин дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Допинг-проба россиянина дала положительный результат на триметазидин.

Российский прыгун в длину Василий Копейкин дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Допинг-проба россиянина дала положительный результат на триметазидин.Препарат является запрещенным по версии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Как сообщает ТАСС со ссылкой на Athletics Integrity Unit (AUI), срок дисквалификации уже начался и будет отсчитываться с 4 мая 2017 года, но сам спортсмен имеет возможность подать апелляцию на это решение.Кроме того, помимо отстранения от выступлений, также будут аннулированы все его результаты в период с 6 декабря 2016 года по 4 мая 2017 года. Копейкин является чемпионом России-2016, а также двукратным чемпионом России в своей дисциплине в закрытых помещениях (2015, 2016). Однако этих титулов легкоатлет не лишится поскольку победы были завоеваны до декабря 2016 года.