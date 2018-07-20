В России заявили, что идея о проведении референдума в Донбассе имеет под собой все основания. При этом сообщается, что крымского сценария она не предполагает

В России заявили, что идея о проведении референдума в Донбассе имеет под собой все основания. При этом сообщается, что "крымского сценария" она не предполагаетПо словам осведомленного источника, инициатива о референдуме прежде всего должна быть корректно истолкована. "Крымский сценарий" в данной ситуации не рассматривается, передает "Интерфакс". "Необходимо правильно расставлять акценты", – заявил источник.Предполагается, что жители Донбасса законным способом смогут высказаться о предоставлении отдельным районам автономии в составе Украины. В самопровозглашенных республиках востока Незалежной в данный пока не в курсе этой инициативы и заявляют о приверженности минским соглашениям. "Вопрос о референдуме пока не обсуждался и не выносился на повестку дня ни одной из встреч", – рассказал представитель совета министров ЛНР.Ранее сообщалось, что во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки президент России Владимир Путин предложил провести референдум в Донбассе. Глава Беолого дома, в свою очередь, попросил не озвучивать эту идею на пресс-конференции после саммита, чтобы у него "было время подумать".Напомним, что в Крыму референдум прошел в марте 2014 года. Жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией в качестве субъектов федерации.