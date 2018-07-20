Минтруд составил расписание новогодних и майских каникул на 2019 год. В соответствии с предложениями ведомства, россиян в январе ждут каникулы длиной восемь дней, а в мае – сразу две серии выходных, по пять и четыре дня соответственно.

Минтруд составил расписание новогодних и майских каникул на 2019 год. В соответствии с предложениями ведомства, россиян в январе ждут каникулы длиной восемь дней, а в мае – сразу две серии выходных, по пять и четыре дня соответственно.В обнародованном проекте предусматривается перенос выходных дней с субботы и воскресенья, 5–6 января на четверг и пятницу, 2–3 мая. Более того, выходной день с субботы, 23 февраля предлагается перенести на пятницу, 10 мая.Эксперты объяснили, что перенос дней отдыха осуществляется для рационального планирования рабочего времени в организациях и учета интересов различных категорий граждан России. Более того, таким образом создаются условия для полноценного отдыха и досуга не только зимой, но и в весенне-летний период, передает федеральный портал проектов нормативных правовых актов.Согласно предложенному графику, россиян в январе 2019 года ждут восьмидневный отдых. При этом, если учитывать два последних дня декабря, общая продолжительность новогодних каникул увеличится до десяти дней.В мае грядущего года для россиян уготовано два мини-отпуска. Cначала граждане будут отдыхать с 1 по 5 число, а потомс 9 по 12. Более того, никуда не денутся и трехдневные выходные, с 8 по 10 марта и с 2 по 4 ноября.Напомним, что согласно трудовому законодательству в России официальными нерабочими праздничными днями считаются новогодние каникулы (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января), Рождество Христово (7 января), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), Праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (9 мая), День России (12 июня) и День народного единства (4 ноября). По устоявшейся традиции если праздник совпадает с выходным днем, то отдых продлевается.