Земфира Рамазанова решила ответить на два самых волнующих общественность вопроса. Одна из самых необычных исполнительниц отечественной эстрады призналась, что не знает, когда именно презентует новые песни, и сообщила, что совершенно точно не даст интервью Юрию Дудю (и не только ему).

Земфира Рамазанова решила ответить на два самых волнующих общественность вопроса. Одна из самых необычных исполнительниц отечественной эстрады призналась, что не знает, когда именно презентует новые песни, и сообщила, что совершенно точно не даст интервью Юрию Дудю (и не только ему).Земфира Рамазанова необычайно активизировалась на своей страничке в социальной сети Facebook. Обычно месяцами (если не годами) молчащая певица неожиданно обратилась к многочисленным поклонникам, решив прояснить ситуацию вокруг своей персоны. В частности, артистка рассказала о новых песнях."новый материал , когда он выйдет – я не знаю . песни есть , периодически я к ним возвращаюсь , но не чувствую всепоглощающего желания доделать их и выпустить . не знаю почему так . и не понимаю , как заставить себя , мне всегда казалось , что это должен быть естественный процесс . поэтому ни дат , ни чего -то еще я сказать не могу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – сообщила Земфира.Артистка дала понять, что фанатам и прочей заинтересованной общественности не стоит мечтать о том, что в ближайшее время выйдет интервью с ней у одного из самых популярных журналистов – Юрия Дудя. "я не даю интервью . вообще . мне это не нужно и сам процесс вгоняет меня в жуткий стресс . с годами становится только хуже )" – призналась певица.Ранее Рамазанова прокомментировала шумиху, которая поднялась после ее высказывания о двух восходящих звездах – певицах Гречке и Монеточке. "если мне не нравится внешне человек , то я говорю , что не нравится . музыкой занимаются миллионы людей . "лукизм"– жуткое слово . есть те , кто мне нравятся и есть те , кто не нравятся", – заявила Земфира.Интересно, что многие подписчики, прочитав записи певицы, высказали предположение, что страничку артистки взломали хакеры. "взломали страничку – 1000000%", "Да, почерк и манера не Земфиры. Согласна с Вами", "Да да, она всегда была и остается закрытой , а здесь уже 2 поста за два дня", "Кто взломал Зему?))" – задались вопросом фанаты.