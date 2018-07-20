Виктория Боня снялась в новой фотосессии. Поклонники
телеведущей раскритиковали работу фотографа.
Виктория Боня снялась в новой фотосессии. Поклонники
телеведущей раскритиковали работу фотографа.
В своем Instagram Виктория опубликовала макет обложки популярного
российского журнала. На главной странице звезда запечатлена в пестром слитном
купальнике. Под публикацией Виктория сообщила, что снимок сделала
ее подруга, которая является настоящим профессионалом своего
дела.
После Боня сообщила интернет-обывателям, что поправилась на
пять килограммов и теперь очень довольна своим телом. "Сейчас у меня фигура, о которой
всегда мечтала. Заметила, что в комментариях стали появляться такие непривычные
для меня "толстая", "пора на диету"... А как вы думаете,
мне идет⁉️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", – спросила у поклонников звезда.
Пользователи Сети отметили, что артистка потрясающе
выглядит, прибавка в весе сделала ее аппетитнее и добавила женственности. "Ножки ,ручки тело, все на месте и лучше чем было!!!!
Оч классно !!!! Золотая середина!!!!!!", "Красиво и сексуально!Мужчины
как раз и любят такие формы!", "Очень красивая аппетитная фигура)Я тоже
наконец поправилась и мне очень нравиться,понимаю тебя Виктория)Купальник
красивый)", – не скупились на комплименты поклонники.
Однако многие отметили, что грудь Виктории выглядит, мягко
говоря, неестественно. Чашечки купальника слишком маленькие для внушительных
форм телеведущей. Поклонники с юмором отметили, что бюст артистки как-бы
раздвоился и в общей сложности у Бони получилось четыре груди.
"Зачем надевать купальник
маленького размера??? Что титьки прижало))", "Боня шикарная, а купальник
живет отдельной жизнью)", "купальник правда отстой. Мало того, что
аляпистый, неженственный, так еще и сидит безобразно... сделал красавицу Вику
заплывшей тетей неопределенного возраста... Я не завидую)", "А что с
чашечками купальника и грудью?осиметрия", – писали пользователи Сети.
Некоторые подписчики, предположили, что непропорциональный
бюст артистки – это неудачная работа фоторедактора. "Сиська
с левой стороны сделана криво :)", "Виктория на фото что за
неравнопропорциональный фотошоп с грудью? Ващщее 😱😱", "не
удачная фотка или фотошоп купальник с бюстом не красиво смотрятся, Виктория Вы
в жизни лучше чем на этом фото!", – отметили фолловеры.