Виктория Боня снялась в новой фотосессии. Поклонники телеведущей раскритиковали работу фотографа.

Виктория Боня снялась в новой фотосессии. Поклонникителеведущей раскритиковали работу фотографа.В своем Instagram Виктория опубликовала макет обложки популярногороссийского журнала. На главной странице звезда запечатлена в пестром слитномкупальнике. Под публикацией Виктория сообщила, что снимок сделалаее подруга, которая является настоящим профессионалом своегодела.После Боня сообщила интернет-обывателям, что поправилась напять килограммов и теперь очень довольна своим телом. "Сейчас у меня фигура, о которойвсегда мечтала. Заметила, что в комментариях стали появляться такие непривычныедля меня "толстая", "пора на диету"... А как вы думаете,мне идет⁉️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – спросила у поклонников звезда.Пользователи Сети отметили, что артистка потрясающевыглядит, прибавка в весе сделала ее аппетитнее и добавила женственности. "Ножки ,ручки тело, все на месте и лучше чем было!!!!Оч классно !!!! Золотая середина!!!!!!", "Красиво и сексуально!Мужчиныкак раз и любят такие формы!", "Очень красивая аппетитная фигура)Я тоженаконец поправилась и мне очень нравиться,понимаю тебя Виктория)Купальниккрасивый)", – не скупились на комплименты поклонники.Однако многие отметили, что грудь Виктории выглядит, мягкоговоря, неестественно. Чашечки купальника слишком маленькие для внушительныхформ телеведущей. Поклонники с юмором отметили, что бюст артистки как-быраздвоился и в общей сложности у Бони получилось четыре груди."Зачем надевать купальникмаленького размера??? Что титьки прижало))", "Боня шикарная, а купальникживет отдельной жизнью)", "купальник правда отстой. Мало того, чтоаляпистый, неженственный, так еще и сидит безобразно... сделал красавицу Викузаплывшей тетей неопределенного возраста... Я не завидую)", "А что счашечками купальника и грудью?осиметрия", – писали пользователи Сети.Некоторые подписчики, предположили, что непропорциональныйбюст артистки – это неудачная работа фоторедактора. "Сиськас левой стороны сделана криво :)", "Виктория на фото что занеравнопропорциональный фотошоп с грудью? Ващщее 😱😱", "неудачная фотка или фотошоп купальник с бюстом не красиво смотрятся, Виктория Выв жизни лучше чем на этом фото!", – отметили фолловеры.