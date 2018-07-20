Оттуда мать забрала своего ребенка из-за издевательств соседей по комнате

Оттуда мать забрала своего ребенка из-за издевательств соседей по комнатеВо Владимире Следственный комитет начал проверку в детском лагере «Сказка» из-за обращения матери одного из подростков.Женщине пришлось забрать сына из учреждения раньше окончания смены из-за издевательств соседей по комнате. Юноша рассказал ей и о том, что несовершеннолетние в лагере употребляют алкоголь и другие токсичные вещества.Также правоохранители получили информацию от детского омбудсмена. По результатам проверки они примут процессуальное решение и дадут оценку действиям вожатых и руководителей лагеря.