В Samsung рассматривают возможность слияния серии флагманских смартфонов Galaxy S с семейством планшетофонов Galaxy Note. Такую идею выдвинул заместитель председателя совета директоров компании Джей Ли, сообщает GSMArena со ссылкой на корейские СМИ.

В Samsung рассматривают возможность слияния серии флагманских смартфонов Galaxy S с семейством планшетофонов Galaxy Note. Такую идею выдвинул заместитель председателя совета директоров компании Джей Ли, сообщает GSMArena со ссылкой на корейские СМИ.В объединении линеек есть смысл. Потребителям всё тяжелее делать выбор между огромным смартфоном и фаблетом, между которыми, не считая наличия стилуса S Pen у последнего, практически нет существенной разницы. Если предстоящий Galaxy Note 9 снова переймет дизайн своего предшественника, то покупатели, вероятнее, предпочтут модель Galaxy S9+.Кажется, это понимают и в Samsung. По некоторым данным, компания рассчитывает продать 12 миллионов Note 9 — ненамного больше, чем Galaxy Note 8 (11 миллионов).”Утечка: так будет выглядеть Samsung Galaxy Note 9 читайте такжеНовая порция слухов не противоречит другой недавней утечке, согласно которой Samsung весной 2019-го выпустит не два, а сразу три флагманских смартфона. Те, кто захочет сэкономить несколько десятков долларов, предпочтут более доступную модель Galaxy S10. Приверженцы "классической" модели захотят купить флагманский Galaxy S10, а поклонники просторных Note выберут S10+ со стилусом S Pen, который и подменит собой серию планшетофонов.