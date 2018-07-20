Застройщики могут передать Москве почти 600 тысяч квадратных метров жилья для программы реновации, пишут Ведомости.

По данным издания, у инвесторов есть 119 участков, которые могут быть вовлечены в программу. Решения приняты по 25 проектам инвесторов, по которым предусмотрено строительство квартир площадью 586 тысяч квадратных метров. Город получит их не дороже себестоимости.Ранее глава Capital Group Павел Те говорил, что компания продаст столичным властям 80 тысяч квадратных метров жилья на 2-й Институтской улице для переселения по программе реновации.Сообщалось также, что ГК "Интеко" направит на нужды реновации более 40 тысяч квадратов в проекте на западе Москвы.