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<a href="http://33live.ru/novosti/20-07-2018-sotrudnikov-vmtz-otpravili-na-birzhu.html" target="_blank">Сотрудников ВМТЗ отправили на биржу</a> - И всё-таки их сократили. Сегодня более 300 сотрудников Владимирского тракторного завода получили трудовые книжки. Теперь они безработные. Инвестора, который бы мог взять на себя развитие предприятия, так и не нашлось. И теперь люди, которые до последнего надеялись сохранить свои места, остались на улице. Будут ли востребованы во Владимире высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы? Выясняла Татьяна Данилова.