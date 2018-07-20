И всё-таки их сократили. Сегодня более 300 сотрудников Владимирского тракторного завода получили трудовые книжки. Теперь они безработные. Инвестора, который бы мог взять на себя развитие предприятия, так и не нашлось. И теперь люди, которые до последнего надеялись сохранить свои места, остались на улице. Будут ли востребованы во Владимире высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы? Выясняла Татьяна Данилова.
И всё-таки их сократили. Сегодня более 300 сотрудников Владимирского тракторного завода получили трудовые книжки. Теперь они безработные. Инвестора, который бы мог взять на себя развитие предприятия, так и не нашлось. И теперь люди, которые до последнего надеялись сохранить свои места, остались на улице. Будут ли востребованы во Владимире высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы? Выясняла Татьяна Данилова.