Продюсер Андрей Разин нелестно отозвался о певице и
экс-звезде Дома-2 Ольге Бузовой. По словам музыканта, артистка перещеголяла
его в бездарности.
Продюсер Андрей Разин нелестно отозвался о певице и
экс-звезде "Дома-2" Ольге Бузовой. По словам музыканта, артистка перещеголяла
его в бездарности.
Создатель группы "Ласковый май" признался, что Ольга ужасный
артист. Разин отметил, что сам никогда не был образцом в вопросе вокала, но это
не помешало ему быть лучшим певцом в СССР.
"Считаю самой бездарной певицей всех времен и народов Ольгу
Бузову. Она даже перещеголяла меня по бездарности. Хотя я, не умея петь, дал
более 2800 концертов и записал 123 песни. По итогам хит-парада ТАСС, в 1989
году, был признан лучшим продюсером-певцом СССР", – написал продюсер в своем Instagram.
Сама артистка на едкий комментарий коллеги по цеху пока никак не отреагировала.
Отметим, что не все ветераны российской эстрады так
негативно настроены к Ольге. Легендарный Лев Лещенко поддерживает начинающую
артистку. "Бузова – это не так плохо, как принято думать. Начнем с того, что она достаточно интеллектуальный человек, она артистична,
ей многие вещи удаются, она умеет проявить себя. Я слышал, она хорошо окончила
школу, так что вряд ли стоит к ней скептически относиться", – сообщил как-то
певец газете "Мир новостей". Однако мнение о том, что Бузова исполняет мимо нот Лещенко комментировать не стал.
Конечно, тот факт, что Ольга не умеет петь уже не новость. На просторах Сети множество видеозаписей с концертов, на которых экс-звезда
"Дома-2" откровенно фальшивит. К примеру, выступление Бузовой на премии Fashion
People Awards 2018 с новым синглом "Чемпион" заставило плеваться даже
самых непритязательных любителей поп-музыки: Ольга периодически теряла дыхание,
поэтому временами ее не было слышно, а иногда можно было уловить, как
телеведущая не попадает в ноты.
Меж тем Бузова продолжает активно гастролировать и собирать
полные залы. Кажется, поклонников звезды совсем не смущает тот факт, что их
любимая вокалистка не имеет ни музыкального образования, ни слуха.