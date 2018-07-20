Продюсер Андрей Разин нелестно отозвался о певице и экс-звезде Дома-2 Ольге Бузовой. По словам музыканта, артистка перещеголяла его в бездарности.

Продюсер Андрей Разин нелестно отозвался о певице иэкс-звезде "Дома-2" Ольге Бузовой. По словам музыканта, артистка перещеголялаего в бездарности.Создатель группы "Ласковый май" признался, что Ольга ужасныйартист. Разин отметил, что сам никогда не был образцом в вопросе вокала, но этоне помешало ему быть лучшим певцом в СССР."Считаю самой бездарной певицей всех времен и народов ОльгуБузову. Она даже перещеголяла меня по бездарности. Хотя я, не умея петь, далболее 2800 концертов и записал 123 песни. По итогам хит-парада ТАСС, в 1989году, был признан лучшим продюсером-певцом СССР", – написал продюсер в своем Instagram.Сама артистка на едкий комментарий коллеги по цеху пока никак не отреагировала.Отметим, что не все ветераны российской эстрады такнегативно настроены к Ольге. Легендарный Лев Лещенко поддерживает начинающуюартистку. "Бузова – это не так плохо, как принято думать. Начнем с того, что она достаточно интеллектуальный человек, она артистична,ей многие вещи удаются, она умеет проявить себя. Я слышал, она хорошо окончилашколу, так что вряд ли стоит к ней скептически относиться", – сообщил как-топевец газете "Мир новостей". Однако мнение о том, что Бузова исполняет мимо нот Лещенко комментировать не стал.Конечно, тот факт, что Ольга не умеет петь уже не новость. На просторах Сети множество видеозаписей с концертов, на которых экс-звезда"Дома-2" откровенно фальшивит. К примеру, выступление Бузовой на премии FashionPeople Awards 2018 с новым синглом "Чемпион" заставило плеваться дажесамых непритязательных любителей поп-музыки: Ольга периодически теряла дыхание,поэтому временами ее не было слышно, а иногда можно было уловить, кактелеведущая не попадает в ноты.Меж тем Бузова продолжает активно гастролировать и собиратьполные залы. Кажется, поклонников звезды совсем не смущает тот факт, что ихлюбимая вокалистка не имеет ни музыкального образования, ни слуха.