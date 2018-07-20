Министерство труда России подготовило проект постановления о переносе выходных дней в 2019 году.

Министерство труда России подготовило проект постановления о переносе выходных дней в 2019 году.Согласно документу, размещенному на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 30 декабря по 8 января. Кроме того, небольшие каникулы ждут россиян с 1 по 5 мая (в честь Праздника весны и труда) и с 9 по 12 мая (в честь Дня Победы).Выходные в честь Дня защитника Отечества — 23 и 24 февраля – в 2019 году совпадут с обычными выходными днями. А на празднование Международного женского дня выпадет 3 дня — с 8 по 10 марта.Еще один выходной подарит День России (12 июня), а со 2 по 4 ноября россияне будут отдыхать в честь Дня народного единства.