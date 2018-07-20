Исполнительница Ирина Аллегрова дала первый после длительного перерыва концерт. Звезда удивила зрителей: она отказалась петь свой знаменитый хит Императрица, рассказала о слухах и призвала беречь близких.

Исполнительница Ирина Аллегрова дала первый последлительного перерыва концерт. Звезда удивила зрителей: она отказалась петь свойзнаменитый хит "Императрица", рассказала о слухах и призвала беречь близких.Аллегрова выступала на фестивале искусств "Славянский базарв Витебске". Трехтысячный зал был забит полностью.Звезда отказалась от глубоких декольте, корсетов и оголенныхног. На этот раз артистка привлекала к себе внимание исключительно талантом. Вперерывах между песнями Ирина делилась воспоминаниями. "Страшно вспомнить свойпервый сольный концерт: петь особо нечего было. Хорошо, что тогда можно былодать афишу с фамилией артиста – и народ шел. Сначала я пела тридцать – сорокминут, потом потихонечку хиты стали набираться", – заметила артистка.Аллегрова добавила, что тогда путь на Олимп ей открылакомпозиция "Странник". По словам исполнительницы, эта песня сразу сталанародной. "Я-то поздно стала народной, а песня – сразу", – с юмором отметила знаменитость. От "Императрицы", "Бабы-стервы" и "Младшего лейтенанта" звезда отказалсь. Как ни молили зрители, знаменитость была непреклонна.Ирина сообщила, что ее больше не ранят сплетни, которыераспускают недоброжелатели. "Недавно пустили слух, что якобы живу в Италии. Ятуда езжу отдыхать. И давно, кстати, там не была. Вторая сплетня – что открылав Италии пекарню с кондитерской. Здесь бы что-то открыть, чтобы пять копеек кпенсии было", – рассудила артистка.По традиции Аллегрова спустилась в зал. Однако активнопередвигаться между рядами с охапками цветов, как раньше, она уже не смогла –начала задыхаться. "Дайте отдышаться. Старость не радость!", – заявила исполнительница.Переведя дух, Ирина отметила, что ей все равно, кто и что оней подумает и именно из этого равнодушия к чужому мнению произрастает ее смелость."Мой возраст и состояние души позволяют говорить все, что я хочу. Я не кричу стрибун, не хожу на ток-шоу. Не люблю вякать языком просто так. Вот такая яненормальная", – заявила артистка.В конце вечера зал провожал любимую исполнительницу стоя. Напоследок Аллегрова призвала поклонников не терять любовь и беречь близких, сообщает .