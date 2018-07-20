Исполнительница Ирина Аллегрова дала первый после
длительного перерыва концерт. Звезда удивила зрителей: она отказалась петь свой
знаменитый хит Императрица, рассказала о слухах и призвала беречь близких.
Исполнительница Ирина Аллегрова дала первый после
длительного перерыва концерт. Звезда удивила зрителей: она отказалась петь свой
знаменитый хит "Императрица", рассказала о слухах и призвала беречь близких.
Аллегрова выступала на фестивале искусств "Славянский базар
в Витебске". Трехтысячный зал был забит полностью.
Звезда отказалась от глубоких декольте, корсетов и оголенных
ног. На этот раз артистка привлекала к себе внимание исключительно талантом. В
перерывах между песнями Ирина делилась воспоминаниями. "Страшно вспомнить свой
первый сольный концерт: петь особо нечего было. Хорошо, что тогда можно было
дать афишу с фамилией артиста – и народ шел. Сначала я пела тридцать – сорок
минут, потом потихонечку хиты стали набираться", – заметила артистка.
Аллегрова добавила, что тогда путь на Олимп ей открыла
композиция "Странник". По словам исполнительницы, эта песня сразу стала
народной. "Я-то поздно стала народной, а песня – сразу", – с юмором отметила знаменитость. От "Императрицы", "Бабы-стервы" и "Младшего лейтенанта" звезда отказалсь. Как ни молили зрители, знаменитость была непреклонна.
Ирина сообщила, что ее больше не ранят сплетни, которые
распускают недоброжелатели. "Недавно пустили слух, что якобы живу в Италии. Я
туда езжу отдыхать. И давно, кстати, там не была. Вторая сплетня – что открыла
в Италии пекарню с кондитерской. Здесь бы что-то открыть, чтобы пять копеек к
пенсии было", – рассудила артистка.
По традиции Аллегрова спустилась в зал. Однако активно
передвигаться между рядами с охапками цветов, как раньше, она уже не смогла –
начала задыхаться. "Дайте отдышаться. Старость не радость!", – заявила исполнительница.
Переведя дух, Ирина отметила, что ей все равно, кто и что о
ней подумает и именно из этого равнодушия к чужому мнению произрастает ее смелость.
"Мой возраст и состояние души позволяют говорить все, что я хочу. Я не кричу с
трибун, не хожу на ток-шоу. Не люблю вякать языком просто так. Вот такая я
ненормальная", – заявила артистка.
В конце вечера зал провожал любимую исполнительницу стоя. Напоследок Аллегрова призвала поклонников не терять любовь и беречь близких, сообщает .