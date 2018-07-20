× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/20-07-2018-stroitelnyj-kran-mog-upast-na-dom.html" target="_blank">Строительный кран мог упасть на дом?</a> - Испугались за свои жизни. Сегодня днём на улице Полины Осипенко произошёл инцидент со строительным краном. В момент демонтажа оборудования внезапно лопнул один из тросов. Это не на шутку напугало жителей соседнего со стройкой деревянного жилого дома. В нём сейчас живёт 15 семей, в которых есть и маленькие дети. Люди вызвали экстренные службы и выбежали из дома.