Союз журналистов России одобрил инициативу о разработке нового закона о средствах массовой информации. С этой идеей выступил Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ, на встрече с представителями СЖР и Государственной Думы.

Союз журналистов России одобрил инициативу о разработке нового закона о средствах массовой информации. С этой идеей выступил Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ, на встрече с представителями СЖР и Государственной Думы. Он считает изменения в законодательстве в области СМИ необходимыми для развития отрасли.Перспективу разработки нового закона поддерживает как Союз журналистов России, так и комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, передает ТАСС со ссылкой на председателя Союза Владимира Соловьева.По его словам, необходимо создать не просто новый закон о СМИ, а закон о медиакоммуникациях, в котором появится законодательная база и для не существовавших ранее вещей – например, электронных средств массовой информации.До осени будет сформирована специальная рабочая группа для создания нового законопроекта. Его представят на октябрьском медиафоруме "ИНФОРУМ Союза журналистов России" в Сочи. Уже в 2019 году закон может быть вынесен на обсуждение в рамках весенней сессии Госдумы.Действующий сегодня закон "О средствах массовой информации" был принят в 1991 году и не отражает многих реалий современной журналистики.