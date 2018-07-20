Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о готовности организации вернуть в свой состав Россию. Немецкий функционер считает, что ранее примененные к России санкции оказались эффективными и организация готова перевернуть страницу.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о готовности организации вернуть в свой состав Россию. Немецкий функционер считает, что ранее примененные к России санкции оказались эффективными и организация готова "перевернуть страницу"."Россия была подвергнута санкциям, слова "Россия" не будет упоминаться в исторических книгах про Олимпийские игры-2018, — приводит слова Баха РИА Новости. – Теперь мы готовы рассмотреть вопрос возвращения России обратно и поддержать те ее реформы, которые она продолжает проводить"." Они услышали наше послание о том, что требуются изменения. И их уже можно увидеть: новый Олимпийский комитет России и новое РУСАДА. В Министерстве спорта также новые люди. Появились изменения в менталитете. Мы поддерживаем данные инициативы, потому что считаем их важными".