Специалисты выяснили, где чаще всего на полуострове любят
отдыхать туристы в августе. Рейтинг составлен по данным бронирования
жилья в частном секторе на последний летний месяц.
Специалисты выяснили, где чаще всего на полуострове любят
отдыхать туристы в августе. Рейтинг составлен по данным бронирования
жилья в частном секторе на последний летний месяц.
Сезон отпусков в самом
разгаре. Одни предпочитают берег турецкий и
экзотические страны, а другие – родные российские курорты.
Самым популярным
крымским городом для путешественников оказалась Ялта. Его для отдыха выбирают
чаще всего. Сутки проживания здесь обойдутся в 3,1 тысячи рублей.
В первую десятку также
вошли Феодосия, Евпатория, Судак, Алушта, Алупка, Саки, Николаевка, Морское
(Судак) и Мисхор. Дольше всего туристы предпочитают отдыхать в Евпатории —
в среднем 13 ночей. Наиболее популярен этот курорт у семей с детьми, сообщает
сервис бронирования жилья Tvil.ru.
Сутки проживания в Феодосии обойдутся
в 2,2 тысячи рублей, в Евпатории и Судаке – 2,1 тысячи
рублей, в Алуште – 2,7 тысячи рублей. В то же время
в Севастополе туристы бронируют отдых в августе в среднем
на 9 ночей и платят 2,5 тысячи рублей в сутки.
Отметим, что открытие Крымского
моста вызвало туристический бум на полуострове. Однако въезд на крымский берег закупорен
автомобильными пробками. Движение по новому транспортному переходу было открыто
для автомобилей 16 мая этого года.