Специалисты выяснили, где чаще всего на полуострове любят отдыхать туристы в августе. Рейтинг составлен по данным бронирования жилья в частном секторе на последний летний месяц.

Специалисты выяснили, где чаще всего на полуострове любятотдыхать туристы в августе. Рейтинг составлен по данным бронированияжилья в частном секторе на последний летний месяц.Сезон отпусков в самомразгаре. Одни предпочитают берег турецкий иэкзотические страны, а другие – родные российские курорты.Самым популярнымкрымским городом для путешественников оказалась Ялта. Его для отдыха выбираютчаще всего. Сутки проживания здесь обойдутся в 3,1 тысячи рублей.В первую десятку такжевошли Феодосия, Евпатория, Судак, Алушта, Алупка, Саки, Николаевка, Морское(Судак) и Мисхор. Дольше всего туристы предпочитают отдыхать в Евпатории —в среднем 13 ночей. Наиболее популярен этот курорт у семей с детьми, сообщаетсервис бронирования жилья Tvil.ru.Сутки проживания в Феодосии обойдутсяв 2,2 тысячи рублей, в Евпатории и Судаке – 2,1 тысячирублей, в Алуште – 2,7 тысячи рублей. В то же времяв Севастополе туристы бронируют отдых в августе в среднемна 9 ночей и платят 2,5 тысячи рублей в сутки.Отметим, что открытие Крымскогомоста вызвало туристический бум на полуострове. Однако въезд на крымский берег закупоренавтомобильными пробками. Движение по новому транспортному переходу было открытодля автомобилей 16 мая этого года.