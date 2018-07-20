Президент США Дональд Трамп сообщил, что уже прорабатывается его новая встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил, комментируя в эфире CNN собственную публикацию в Twitter, где говорил, что с нетерпением ждет новой встречи с российским лидером.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уже прорабатывается его новая встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил, комментируя в эфире CNN собственную публикацию в Twitter, где говорил, что с нетерпением ждет новой встречи с российским лидером.В интервью CNBC американский лидер заявил, что пытается улучшить отношения с Россией и заключить хорошую сделку."У нас с Россией много лет были плохие отношения. Может, ничего нельзя с этим поделать, это очень возможно. Но я не такой, как другие президенты. Я заключаю сделки, я делаю это всю мою жизнь, я хорош в этом. Я заключаю отличные сделки", — подчеркнул Трамп.В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Берлин приветствует каждую встречу президентов России и США, и подчеркнула, что диалог – это "хорошо для всех". "Особенно диалог между лидерами этих двух стран", — уточнила Меркель.Канцлер выразила надежду на то, что переговоры между РФ и США станут обычным делом.Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки.